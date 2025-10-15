Врач объяснила, какое мыло выбрать — жидкое или твердое

Выбор мыла — жидкого или твердого — зависит от особенностей кожи. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. К примеру, хозяйственное мыло является универсальным антисептиком и уничтожает до 200 видов микробов. Однако ввиду сильнощелочной PH, оно агрессивно воздействует на кожные покровы, отметила она.

«В жидкое мыло часто добавляют масла — какао, касторовое, ромашку, кедр. Такие добавки не только обеззараживают, но и помогают коже восстанавливаться. Для особо чувствительной кожи рук твердое мыло может быть предпочтительней — оно мягче, чем жидкое, обладает более выраженными вяжущими свойствами и лучше подходит людям с чувствительной кожей», — сказала специалист.

В состав твердого мыла, по ее словам, часто добавляют натуральные масла с антибактериальным эффектом, которые уничтожают бактерии и вирусы, вместе с тем смягчая кожу.

