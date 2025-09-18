На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о неожиданной опасности антисептиков для рук

Эксперт Абдуллаева: антисептики помогают бактериям вырабатывать устойчивость
Depositphotos

Со времен пандемии коронавируса у многих людей осталась привычка пользоваться антисептиками, однако они могут быть опасны, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Асият Абдуллаева.

«Антисептики в основном состоят из спиртов, отдушек и различных вспомогательных компонентов, поэтому при регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, отдушки и другие добавки — привести к дерматитам, аллергии и нарушению баланса кожного микробиома. Кроме того, при неправильном применении антисептиков возможно развитие резистентных форм бактерий. Употребление антисептика внутрь может привести к острому отравлению. Особенно часто такими отравлениями страдают дети, которые слизывают антисептик с кожи, чтобы попробовать его на вкус», — объяснила эксперт.

Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы, в том числе патогенные бактерии — возбудители опасных инфекционных болезней. В данном случае эффективнее будет мытье рук с мылом.

«Более того, бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым компонентам антисептиков при регулярном нанесении на кожу. Антисептики не очищают кожу от грязи, поэтому если вместо мыла всегда полагаться на них, то увеличивается риск заразиться чем-нибудь опасным», — резюмировала специалист.

Ранее врач объяснил, почему дети часто болеют в детском саду и реально ли этого избежать.

