15 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 октября мировые организации призывают беречь себя: всем — помнить о мытье рук, а женщинам — уделить внимание здоровью груди. В России в этот день поздравляют сотрудников адресно-справочной службы, в Бразилии — учителей, а в Австралии меняют авто на велосипед и едут на работу. Православная церковь вспоминает святых мучеников Киприана и Иустину. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 октября

Всемирный день мытья рук

Каждый год 15 октября миру напоминают простую вещь: чистые руки спасают от многих заболеваний. Ведь на коже рук живут миллионы микробов, а регулярное мытье с мылом разрывает цепочки заражения. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, так можно предупредить примерно каждый третий случай диарейных болезней и каждый пятый случай респираторных инфекций вроде простуды и гриппа. При этом на планете все еще 3 из 10 людей не имеют дома базовых условий для мытья рук с водой и мылом. В этот день школы и клиники проводят уроки гигиены, устраивают «минуты чистых рук» и напоминают: вода, мыло, 20 секунд — и микробам куда сложнее пройти дальше.

Международный день сельских женщин

ООН отмечает этот праздник с 2008 года. Именно на женщинах во многом держатся хозяйства в сельских регионах по всему миру. Как правило, это небогатые семьи, в которых женщины наравне с мужчинами заняты тяжелым трудом, и праздник призван обратить внимание на необходимость оказывать им поддержку и улучшать условия их жизни. В этот день государственные структуры, НКО и агропроекты рассказывают истории фермерок, запускают гранты и программы обучения, обсуждают доступ к рынкам, кредитам и медицине.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы

В октябре весь мир говорит о профилактике и раннем выявлении рака груди, а 15 октября во многих странах — отдельный день внимания к этой теме. Врачи напоминают о самообследовании, о возрастных скринингах и о том, что ранняя диагностика резко повышает шансы на успешное лечение. Больницы и фонды в этот день подсвечивают здания розовым, проводят бесплатные консультации и лекции для женщин и их близких.

День создания адресно-справочной службы в России

15 октября в России вспоминают истоки системы адресного учета: императорский указ 1809 года учредил в Петербурге и Москве Конторы адресов, позже им на смену пришли Адресные экспедиции. В советское и постсоветское время на этой базе выросла адресно-справочная служба системы внутренних дел и миграции, которая помогала органам регистрации и розыска, обрабатывала запросы по месту жительства и другие сведения. Сегодня это еще и профессиональный праздник работников адресно-справочных подразделений Главного управления по вопросам миграции МВД.

Какие праздники и памятные даты отмечают 15 октября в других странах

День памяти короля-отца — Камбоджа. 15 октября в Камбодже чтят память короля Нородома Сианука (1922–2012), ушедшего из жизни в этот день. Он был ключевой фигурой в истории страны на протяжении более 70 лет и привел ее к независимости. В этот день в столице, Пномпене, у Королевского дворца и памятников проходят траурные церемонии с чтением молитв монахами и возложением венков. Для камбоджийцев король-отец остается символом единства и независимости королевства.

День учителя — Бразилия. В этот день в 1827 году основатель и первый император Бразильской империи Педру I подписал указ о начальных школах по всей стране, а в 1963 году президент Жуан Гуларт придал дате национальный статус. В школах проходят утренники, выпускники возвращаются к своим педагогам с цветами, а в прессе спорят о зарплатах, перегрузке и престижe профессии.

День «На велосипеде на работу» — Австралия. Австралийцы раз в год меняют авто на велосипед и целыми колоннами едут на работу. 15 октября 2025 года организация Bicycle Network опять зовет на Ride2Work Day: утренние бесплатные завтраки у велостанций, учет поездок, розыгрыши, советы по городским маршрутам. Офисы соревнуются, кто соберет больше «велосотрудников», а участники марафона шутят, что десять километров по набережной бодрят лучше утреннего кофе.

Религиозные праздники 15 октября

День памяти святых мучеников Киприана и Иустины

В Антиохии древний город на территории современной Турции жил знахарь Киприан. Он много лет искал силы у темных духов и постигал искусство заклинаний. Знатный юноша Аглаид попросил его приворожить юную христианку Иустину. Но девушка молитвой и крестным знамением разрушала все чары. Он понял, что тьма не равна свету, пришел к Иустине, попросил научить его вере, сжег свои книги и принял крещение. Во время гонений императора Диоклетиана Киприана и Иустину схватили, предали мучениям, а затем обезглавили в Никомидии. Вместе с ними казнили и воина Феоктиста, который, видя их мужество, уверовал во Христа.

Верующие обращаются к святым Киприану и Иустине в бедах, за которыми стоят клевета, зависимости, серьезные семейные раздоры. В день их памяти в храмах служат молебны, читают акафист, поминают и воина Феоктиста. Верующие подают записки с именами домочадцев, молясь о мире в семье и ограждении от дурных мыслей. Этот день напоминает верующим о простой истине: искренняя молитва и мужество в вере сильнее любого наваждения.

День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова

Феодор Ушаков (1745–1817) — великий русский флотоводец, не проигравший ни одного морского сражения. Выросший в тамбовской глубинке, он рано поступил на флот и всю жизнь верно служил России. Его тактика была стремительной и дерзкой: он ломал вражеский строй, смело сближался и бил наверняка, берег жизни матросов. Подчиненные знали его как строгого, но справедливого и заботливого командира. Оставив службу, адмирал поселился около Санаксарского монастыря в Мордовии. Он посвятил последние годы молитве и помощи бедным, там же и был похоронен.

В 2001 году церковь причислила Ушакова к лику святых как праведного воина. К нему обращаются семьи военных моряков, штурманы и курсанты, прося помощи в несении ответственной и трудной службы.

15 октября Русская православная церковь также чтит память • блаженного Андрея, Христа ради юродивого;

• благоверной княгини Анны Кашинской;

• преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца;

• мучеников Давида и Константина, князей Арагветских;

• мученицы Александры Булгаковой.

Симхат Тора (Радость Торы) — иудаизм

15 октября еврейская диаспора за пределами Израиля завершает начавшееся накануне вечером празднование Симхат Торы в самом Израиле праздник отмечают на день раньше, с 13 по 14 октября). В этот праздник в синагогах завершают годичный цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Главная идея — радость от непрерывного изучения священного текста. Свитки Торы торжественно выносят и совершают с ними семь обходов вокруг бимы возвышение в центре синагоги. Верующие танцуют, поют, поднимают свитки. Особо чтят детей — их благословляют под талитом молитвенное покрывало??? и дарят сладости. Двум прихожанам вручают почетные права дочитать годовой цикл и начать новый. Праздник подчеркивает, что Тора принадлежит всем, а ее изучение — бесконечный процесс, в котором участвует вся община, от старейшин до детей.

Народные праздники и приметы 15 октября

Куприан и Устинья

В народном календаре это день, когда дом и душу приводят в порядок. Имя праздника идет от святых Куприана и Устиньи. Про них рассказывали просто: колдун Куприан задумал сломить молитву юной Устиньи, но столкнулся с силой креста, покаялся и пошел дорогой света.

На стол в этот день ставили простую пищу, чтобы не распалять страсти. Над дверью вешали веточку можжевельника или полынь, в сундук клали красную нитку и булавку — от дурного глаза. В бане в этот день парились березовым веником, мысленно оставляя на полке все, что давило на сердце. Вечером вся семья садилась вместе, читали короткую молитву и благодарили за покой дома. Гостям были рады, если они пришли с добрым словом — пустые разговоры откладывали до завтра.

В этот день не ругаются, не свистят, не играют в карты, не дают в долг.

Приметы

Ветер весь день с севера — к долгой стуже; с юга — к мягкой зиме; с запада — к сырости и простудам.

Собаки воют на луну — жди перемены погоды и резкого похолодания.

Пауки прячутся в щели — к дождю; плетут новые сети у окна — к ясной погоде.

Если в этот день в бане сор оставили, а ведра не вымыли — к ссоре в семье; если вынесли мусор до захода солнца — к легкой неделе.

Какие исторические события произошли 15 октября

1581 год — в Париже королева-мать Екатерина Медичи показала «Комичный балет королевы». При дворе соединили музыку, танец, сюжет и декорации, и балет впервые заявил о себе как о цельном спектакле.

1582 год — папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. В Италии после 4 октября сразу наступило 15-е.

1880 год — завершили строительство Кельнского собора. Спустя 632 года после закладки он поднялся на 157 метров и на несколько лет стал самым высоким зданием мира.

1910 год — на Ходынском поле первый русский авиатор и механик Михаил Ефимов выполнил первый в России «дальний» перелет по маршруту к Черемушкам — около 15 км.

1919 год — в Москве на базе Шереметевской больницы открылась Центральная больница неотложной помощи — будущий Институт имени Склифосовского.

1962 год — Карибский кризис подвел США и СССР к опасной черте после обнаружения советских ракет на Кубе. На Часах Судного дня стрелки в те годы стояли на 7 минутах до полуночи, а после разрядки и Договора 1963 года их отвели до 12 минут.

1967 год — завершили строительство монумента «Родина-мать» в Волгограде: высота 85 метров до вершины меча, масса порядка 8 тыс. тонн (около 5500 тонн бетона и 2500 тонн металла), сам меч — длиной 28 метров и весом около 14 тонн.

1992 год — Верховный суд Ростовской области признал Андрея Чикатило виновным в 52 убийствах.

1997 год — британец Энди Грин на реактомобиле Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок разогнался до 1227 км/ч и впервые на суше уверенно превысил скорость звука.

1998 год — запущен почтовый сервис Mail.ru: бесплатная веб-почта быстро стала массовой в Рунете, а компания нарастила вокруг нее целую экосистему сервисов.

Дни рождения и юбилеи 15 октября

В 1814 году родился Михаил Лермонтов — русский поэт, прозаик и драматург, автор «Героя нашего времени», погиб на дуэли с Николаем Мартыновым у подножия Машука в Пятигорске в 1841 году.

В 1829 году родился Асаф Холл — американский астроном. В августе 1877 года в Военно-морской обсерватории США открыл спутники Марса Деймос и Фобос, а кратер Стикни на Фобосе назвали в честь его супруги математика Энджелин Стикни.

В 1844 году родился Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог и поэт. Пережил серьезный нервный срыв в 1889 году, после которого у него развилась полная потеря умственных способностей и паралич. Последние годы провел под опекой семьи, умер в 1900 году от пневмонии после инсульта.

В 1880 году родился Саша Черный (Александр Гликберг) — русский поэт Серебряного века и прозаик. Скончался от сердечного приступа во Франции 5 августа 1932 года в возрасте 51 года, когда помогал тушить пожар на соседней ферме.

В 1897 году родился Илья Ильф — советский писатель и журналист. Вместе с Евгением Петровым создал романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В 1935–1936 годах проехал по США, в 1937 году умер от туберкулеза.

В 1920 году родился Марио Пьюзо — американский писатель и сценарист, автор «Крестного отца», лауреат двух «Оскаров» за адаптированные сценарии к фильмам Копполы.

В 1926 году родился Мишель Фуко — французский философ и историк культуры. Профессор Коллеж де Франс, автор «Надзирать и наказывать» и «Истории сексуальности».

В 1930 году родился FM-2030 (настоящее имя Ферейдун М. Эсфендиари) — футуролог, философ, один из голосов раннего трансгуманизма и писатель. В 1970-е взял имя FM-2030, чтобы оторваться от этнических и родословных ярлыков и зафиксировать цель встретить свой сотый день рождения в 2030 году. Скончался в 2000 году в Нью-Йорке.

Что такое трансгуманизм? Это идейное и научное движение, которое продвигает использование технологий — от генной инженерии и ИИ до нанотеха и крионики — чтобы расширять человеческие возможности и продлевать активную жизнь.

Кто отмечает дни рождения

64 года исполняется Вячеславу Бутусову — российскому рок-музыканту, лидеру и вокалисту групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

49 лет исполняется Николаю Баскову — эстрадному и оперному певцу (тенор), народному артисту России.

39 лет исполняется Анне Хилькевич — российской актрисе кино и телевидения.