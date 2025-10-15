На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, чем чревато слишком частое мытье рук

Врач Сережина: слишком частое мытье рук приводит к утрате защитного барьера кожи
close
Depositphotos

Избыточная гигиена рук может принести больше вреда, чем пользы, поскольку разрушается естественный защитный жировой слой кожи, из-за чего она становится сухой и уязвимой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Кроме того, по ее словам, постоянное использование мыла, в составе которого есть антибиотики, приводит к резистентности бактерий, то есть к устойчивости к активному веществу.

«Мыло перестает работать, бактерии действуют агрессивнее и вызывают трещины и микроповреждения на коже рук, куда легко проникают не только бактерии и вирусы, но и грибки: плесневые, кандиды, дерматофиты. Опасность в том, что через поврежденную кожу они легче внедряются в организм», — объяснила Сережина.

Она добавила, что мытье рук должно быть регулярным, но не чрезмерным. С осторожностью следует использовать и антисептики, поскольку они содержат спирт, который сушит кожу.

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Мировые организации в эту дату также призывают женщин уделить внимание здоровью груди. В России поздравляют сотрудников адресно-справочной службы, в Бразилии — учителей, а в Австралии меняют авто на велосипед и едут на работу. Православная церковь вспоминает святых мучеников Киприана и Иустину. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказала, как нельзя сушить руки в общественных туалетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами