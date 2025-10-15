Россиянам объяснили, чем чревато слишком частое мытье рук

Избыточная гигиена рук может принести больше вреда, чем пользы, поскольку разрушается естественный защитный жировой слой кожи, из-за чего она становится сухой и уязвимой. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Кроме того, по ее словам, постоянное использование мыла, в составе которого есть антибиотики, приводит к резистентности бактерий, то есть к устойчивости к активному веществу.

«Мыло перестает работать, бактерии действуют агрессивнее и вызывают трещины и микроповреждения на коже рук, куда легко проникают не только бактерии и вирусы, но и грибки: плесневые, кандиды, дерматофиты. Опасность в том, что через поврежденную кожу они легче внедряются в организм», — объяснила Сережина.

Она добавила, что мытье рук должно быть регулярным, но не чрезмерным. С осторожностью следует использовать и антисептики, поскольку они содержат спирт, который сушит кожу.

