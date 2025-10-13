Ученый рассказала, как нельзя сушить руки в общественных туалетах

Использование сушилок для рук в общественных туалетах повышает риск загрязнения кожи золотистым стафилококком и другими опасными бактериями. Об этом предупредила испанский биотехнолог Лусия Альмагро. Слова эксперта приводит издание Vanitatis.

«Научные данные подтверждают, что сушилки для рук способны поглощать бактерии из ванной комнаты, накапливать их внутри, а затем высвобождать через воздушный поток. Это означает, что после мытья руки снова загрязняются бактериями», — пояснила Альмагро.

Отдельно эксперт сослалась на исследование Университета Макгилла, подтверждающее эффективность бумажных полотенец в ограничении повторного загрязнения рук после мытья. Согласно результатам работы, одноразовые бумажные полотенца удаляют с поверхности кожи до 71% бактерий, а сушилки устраняют около 23%.

В числе сохранившихся на коже бактерий могут быть золотистый стафилококк, кишечная палочка и шигеллы. Они выступают провокаторами пневмонии, сепсиса, тяжелые кишечных инфекций, диареи и рвоты.

Дополнительно биотехнолог посоветовала использовать бумажное полотенце при прикосновении к дверным ручкам и защелкам в туалетных комнатах. Такие меры безопасности помогут свести вероятность контакта с патогенами к минимуму.

