Россиянам объяснили, как помочь своим детям определиться с профессией

Сегодня подростки сталкиваются с огромными сложностями при выборе профессии и зачастую откладывают это решение в долгий ящик. Это связано с новыми тенденциями и тем, что миф о профессии как таковой давно рассыпался – дети видят, как люди осваивают новые специальности, все время переучиваются, а порой очень хорошо зарабатывают, вообще не имея никакой определенной профессии, рассказал 360.ru бизнес-психолог, консультант по бизнес-архитектуре и организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.

Сегодня на рынке труда царит небывалая свобода, позволяющая менять род деятельности в любом возрасте, открывать свои стартапы и так далее.

«Эта свобода оборачивается новой тревогой: если все равно придется меняться, зачем вкладывать время и деньги в обучение, рискуя, что оно устареет еще до получения диплома? Общество требует от молодежи практически невозможного: работа должна быть не просто источником дохода, а делом всей жизни, страстью, хобби и смыслом существования одновременно», — пояснил психолог.

По его словам, усугубляет проблему экономическая ситуация, при которой многие, бывшие ранее «денежными» профессии постепенно уходят в прошлое или становятся менее ценными. Сегодня зачастую блогеры, геймеры и инфлюенсеры не только формируют тренды, но и зарабатывают в десятки раз больше, чем врачи или учителя, что не могут не замечать дети, пояснил психолог. На этом фоне им крайне сложно делать выбор, так как время слишком быстро меняет рынок труда, и зафиксировать себя в одном виде деятельности практически невозможно.

В такой ситуации родителям и педагогам следует помочь детям прислушаться к себе, отметил Бережной. Он посоветовал объяснить подросткам, что профессия отражает в первую очередь внутренний выбор человека, однако с течением времени он может измениться.

«Важно донести, что самый главный навык в жизни — умение принимать решения, просчитывать возможные варианты и нести за них ответственность», — заключил психолог.

До этого консультант, директор управления рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова предупредила, что в России складывается опасная кадровая ситуация, рынок труда перестраивается в пользу не тех профессий, в которых наиболее нуждается население. Экономика страны перестраивается на цифровые рельсы, а специалисты уходят из важных отраслей – таких, как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления. В пример эксперт привела «медицинский коллапс», отметив, что работа врачом сопряжена с дорогим и долгим обучением, целевым набором, штрафами и низкими зарплатами, в то время как обычные курьеры сегодня получают по 150-200 тысяч рублей. По мнению Рахметовой, это лишь одна, самая заметная часть масштабной проблемы.

