«Кадровая катастрофа»: в России забили тревогу из-за ситуации на рынке труда

В России складывается опасная кадровая ситуация, рынок труда перестраивается в пользу не тех профессий, в которых наиболее нуждается население. Экономика страны перестраивается на цифровые рельсы, а специалисты уходят из важных отраслей – таких, как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления, рассказала 360.ru консультант, директор управления рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.

В пример эксперт привела «медицинский коллапс», отметив, что работа врачом сопряжена с дорогим и долгим обучением, целевым набором, штрафами и низкими зарплатами, в то время как обычные курьеры сегодня получают по 150-200 тыс. рублей. По мнению Рахметовой, это лишь одна, самая заметная часть масштабной проблемы.

«Это всего лишь верхушка айсберга. Его основание — системное обесценивание стратегически значимых профессий учителя, врача и ученого. Так экономика потеряла огромное количество профессионального потенциала. Нынешняя цифровая перестройка рискует повторить этот печальный путь», — заявила специалист.

Она назвала эту ситуацию кадровой катастрофой, подчеркнув, что из-за нее возникает три основные угрозы. Первая – это потеря суверенитета, когда специалисты вынуждены бросать свои профессии и уходить на низкоквалифицированную работу, теряя навыки. Второй риск – это рост социального напряжения из-за игнорирования стратегических проблем.

Третьей угрозой Рахметова назвала «утечку на входе в профессию», когда дети и молодежь, видя недооценивание врачей и прочих специалистов, заранее выбирают другие сферы – например, вместо того, чтобы работать хирургом сутками за 85 тыс. рублей, они предпочитают устроиться в IT, где будут получать вдвое больше. Выбор молодежи в пользу менее стрессовых, но более высоко оплачиваемых профессий лишает медицину и образование притока новых специалистов, подчеркнула эксперт.

Решить проблему, по ее мнению, можно только пересмотрев госполитику в отношении рынка труда и начав поддерживать основные профессии.

«Текущий кризис — следствие недооценённых решений. Цена цифрового прогресса не может измеряться обесцениванием профессий, от которых зависит само существование народа», — заключила Рахметова.

До этого директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с инициативой сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. Политолог напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, то это привлечет новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину, считает эксперт.

Ранее российские учителя усомнились, что студенты спасут школы от кадрового голода.