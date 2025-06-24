Россиянам назвали пять самых распространенных ошибок при выборе профессии

Во время выбора профессии чаще всего россияне допускают пять самых распространенных ошибок. Первая из них – это ситуация, когда за ребенка решение о будущей специальности принимают родители, рассказала RT координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от Maximum education Екатерина Болотова.

Отметим, что сегодня в РФ рынок труда остается в руках соискателей – число доступных людей на рынке в разы меньше количества, которое требуется компаниям, рассказал газете «Известия» старший управляющий директор компании «Авито» Артем Кумпель. Безработица находится на 2-3% — это очень низкий уровень. На этом фоне зарплаты востребованных специалистов растут выше инфляции, отметил Кумпель.

Однако, чтобы выбрать такую востребованную профессию, важно учесть целый ряд факторов. В частности, нельзя допускать, чтобы решающее слово было за родителями, а подросток просто шел у них на поводу, предупредила Болотова.

«Неправильно, когда подросток оказывается в ситуации, где финальное решение принимают взрослые — на основе собственного опыта или представлений о «надёжности». Однако решение о профессии должно быть совместным», — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала родителям разговаривать с детьми, обсуждать их интересы и вкусы. Можно записать ребенка на профориентационные тесты, чтобы помочь ему разобраться с наиболее желанным направлением работы, однако диктовать ему условия – нельзя.

Второй наиболее частой ошибкой Болотова назвала выбор профессии по принципу «где больше платят», а не по интересам. Нужно помнить, что доход – еще не самое главное, а также учитывать, какие навыки пригодятся на той или иной должности, какой характер нужен для данной конкретной профессии. Доход – это важный фактор, но далеко не единственный, подчеркнула специалист.

Третья ошибка – это выбор профессии по принципу «все идут – и я пойду». Необходимо понимать суть профессии, не ориентируясь на моду, помнить, что не всем подходит одно и то же, подчеркнула эксперт.

На четвертом месте она разместила неверную самооценку, напомнив, что часто подростки себя недооценивают или переоценивают, не осознавая, что ставят перед собой недостижимые цели. Важно формировать реалистичные задачи, но при этом всегда пробовать свои силы, считает Болотова.

Пятой ошибкой она назвала отношение к выбору профессии как к чему-то окончательному и бесповоротному. По словам эксперта, важно всегда помнить, что в построении карьеры есть много различных путей, переход в смежные сферы – это нормально, как и полная смена профессии. Такой настрой поможет снизить тревожность, заключила специалист.

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