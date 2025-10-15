На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, для кого наиболее опасен резкий рост заболеваемости ветрянкой

Врач Демьяновская: ветрянка распространяется из-за падения общего иммунитета
close
Depositphotos

Рост заболеваемости ветрянкой среди россиян объясняется как сезонными факторами, так и снижением коллективного иммунитета после исключения болезни из списка обязательных для вакцинации. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей из групп риска, предупредила в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Распространение подобных заболеваний обычно происходит быстрее после начала учебного года – в этой ситуации нет ничего удивительного, подчеркнула специалист. Однако заболеть могут и взрослые, которые не имеют иммунитета (не болели в детстве, не прививались).

Врач подчеркнула, что исключение ветрянки из списка обязательных для вакцинации заболеваний, а также перебои с вакцинами в регионах снизили коллективный иммунитет – это также спровоцировало рост числа заразившихся. Однако Демьяновская призвала не опасаться пандемии ветрянки, исключив такую возможность.

Говоря о тех, кто находится в группе риска, врач выделила людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также пожилых людей, которые ранее не перенесли болезнь.

«Людям из групп риска в «высокий сезон» следует постараться избегать людных мест, детских коллективов», — подчеркнула эксперт, добавив, что при отсутствии противопоказаний лучше заблаговременно привиться.

До этого газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии – более чем в два раза. В минимум десяти регионах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в России.

Ранее Онищенко раскрыл, кто может повторно заболеть ветрянкой.

