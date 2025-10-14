Онищенко раскрыл, кто может повторно заболеть ветрянкой

Ветрянкой, как правило, болеют один раз в жизни, после чего формируется стойкий иммунитет. Повторно заразиться может лишь малая часть людей. Об этом в интервью aif.ru сообщил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Есть 3-4% от всех людей, которые могут повторно заболеть. Это те, у кого нет иммунитета или они его потеряли из-за онкологии, ВИЧ-инфекции. А в подавляющем большинстве повторное заражение ветрянкой невозможно», — сказал эксперт.

Накануне газета «Известия» сообщила, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Так, по данным издания, с начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза.

В минимум десяти субъектах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках. Причиной такой ситуации называют исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в РФ.

