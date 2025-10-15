На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нейросети официально разрешат использовать для создания эроконтента

Guardian: Open AI разрешит использовать свои алгоритмы для генерации эроконтента
close
Depositphotos

Нейросети официально разрешат использовать для создания эротического контента. Об этом пишет The Guardian.

В Open AI заявили, что «относятся к взрослым пользователям как к взрослым», поэтому позволят им использовать свои алгоритмы таким образом. Однако перед созданием эроконтента пользователям будет необходимо пройти авторизацию. Предполагается, что генерация эроконтента в нейросети станет возможна в декабре.

Уже в сентябре у ChatGPT появилась версия, которая блокирует предоставление эротических текстовых и видеоматериалов детям. При этом создатели нейросети уже разрабатывают технологию проверки возраста пользователя на основе манеры его общения с ИИ. Тем не менее эксперты предполагают, что такие технологии наложат ненужные ограничения на лиц, страдающих психическими отклонениями.

До этого учителя средней школы из США обвинили в создании эротических роликов с помощью искусственного интеллекта.

Правоохранители месяц наблюдали за мужчиной, и за это время он отправил в Discord со школьного компьютера около 30 материалов непристойного характера с детьми, а также ролики о жестоком обращении с животными.

Ранее OpenAI обвинили в давлении на своих критиков через судебные повестки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами