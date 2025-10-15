Нейросети официально разрешат использовать для создания эроконтента

Нейросети официально разрешат использовать для создания эротического контента. Об этом пишет The Guardian.

В Open AI заявили, что «относятся к взрослым пользователям как к взрослым», поэтому позволят им использовать свои алгоритмы таким образом. Однако перед созданием эроконтента пользователям будет необходимо пройти авторизацию. Предполагается, что генерация эроконтента в нейросети станет возможна в декабре.

Уже в сентябре у ChatGPT появилась версия, которая блокирует предоставление эротических текстовых и видеоматериалов детям. При этом создатели нейросети уже разрабатывают технологию проверки возраста пользователя на основе манеры его общения с ИИ. Тем не менее эксперты предполагают, что такие технологии наложат ненужные ограничения на лиц, страдающих психическими отклонениями.

До этого учителя средней школы из США обвинили в создании эротических роликов с помощью искусственного интеллекта.

Правоохранители месяц наблюдали за мужчиной, и за это время он отправил в Discord со школьного компьютера около 30 материалов непристойного характера с детьми, а также ролики о жестоком обращении с животными.

Ранее OpenAI обвинили в давлении на своих критиков через судебные повестки.