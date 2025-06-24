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Учитель генерировал порно с учениками с помощью нейросети и делился им с педофилами

В США учитель использовал фото детей для создания порно с помощью нейросетей
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Freepik

Учителя средней школы из США обвинили в создании порно-роликов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Post.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за онлайн-активностью педагога из Филадельфии по имени Дэвид МакКеон менее чем месяц после того, как получили наводку.

За это время со школьного компьютера он отправил в Discord около 30 материалов непристойного характера с детьми, а также ролики о жестоком обращении с животными.

Для первой категории контента он использовал фото детей, у которых он преподавал. С помощью нейросетей он создавал порнографические материалы и делился ими с педофилами.

После того, как о произошедшем стало известно, МакКеона уволили из школы.

Учителю предъявили 19 обвинений, связанных с материалами о детях и жестоком обращении с животными. В рамках закона за подобные преступления предусмотрено наказание более 300 лет тюрьмы.

Ранее в США арестовали учительницу, отправлявшую интимные фото ученику.

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