В США дети обезобразили пятилетнюю девочку, сняв с нее скальп и проткнув горло палкой

Пятилетняя девочка стала жертвой жестокого нападения группы несовершеннолетних в городе Кливленд штата Огайо. Об этом со ссылкой на местные власти и слова матери пострадавшей сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел, когда группа детей отвела девочку на отдаленное поле. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие избивали ее дочь до потери сознания, причинили ей серьезные травмы головы и пытались засунуть палки в горло.

«Они взяли А'Мари за руку и отвели ее к полю, которое находилось далеко от дома. На этом поле они избивали мою дочь до тех пор, пока она не потеряла сознание», — рассказала мать девочки.

Полиция Кливленда подтвердила факт нападения, отметив, что все участники инцидента не достигли десятилетнего возраста. В ведомстве отказались раскрывать подробности расследования, сославшись на возраст участников и деликатность ситуации. По словам матери, в результате нападения ребенок получила не только физические, но и серьезные психологические травмы.

