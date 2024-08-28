Немому мальчику с аутизмом насильно постригли челку в школе

В США мальчик, страдающий аутизмом и не владеющий речью, пришел домой из школы с остриженными волосами. Об этом сообщает Fox News.

На прошлой неделе Рэйчел Пламли из Оклахомы отвезла своего семилетнего сына Асию в школу, и учительница предупредила ее, что в тот день дети будут работать на уроке с ножницами. Домой мальчик, волосы которого были зачесаны назад и собраны в косу, вернулся с челкой.

«Его волосы явно были обрезаны», — утверждает мать мальчика.

По ее словам, длинные волосы — часть их культуры, поэтому они хотят знать, что произошло на уроке. Учительница мальчика утверждает, что Асия сам взял ножницы и обрезал себе волосы, но родительница не верит ее словам.

«В культуре коренных американцев волосы символизируют силу, и они много значат для нас, он бы так с собой не поступил», — уверена женщина.

Американка рада тому, что большая часть длинных волос ее сына сохранилась, но все равно считает, что школа должна понести ответственность за произошедшее.

Ранее российские подростки изуродовали школьницу в отместку за ее замечание.