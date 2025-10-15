На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили вернуть советское свидетельство о рождении

Депутат Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении
true
true
true
close
Daniel Karmann/Global Look Press

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении. Соответствующее обращение на имя министра юстиции Константина Чуйченко имеется в распоряжении RT.

По мнению парламентария, внешний вид официальных документов обладает важной воспитательной функцией. Он отметил, что советское свидетельство в твердом зеленом переплете «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну».

Ветров подчеркнул, что современное свидетельство представляет собой типовой бумажный документ, тогда как возврат к прежнему дизайну будет говорить о преемственности визуального кода документов.

Советские свидетельства о рождении выдавались в виде книжки в твердом переплете зеленого цвета с государственной символикой СССР. Современный российский аналог выполнен на гербовой бумаге с водяными знаками.

В сентябре депутат Госдумы Виталий Милонов подал просьбу в министерство культуры России о создании «голубого огонька» для детей.

Ранее в Госдуме предложили упростить запись детей в школы и детсады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами