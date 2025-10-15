В Госдуме предложили вернуть советское свидетельство о рождении

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении. Соответствующее обращение на имя министра юстиции Константина Чуйченко имеется в распоряжении RT.

По мнению парламентария, внешний вид официальных документов обладает важной воспитательной функцией. Он отметил, что советское свидетельство в твердом зеленом переплете «с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну».

Ветров подчеркнул, что современное свидетельство представляет собой типовой бумажный документ, тогда как возврат к прежнему дизайну будет говорить о преемственности визуального кода документов.

Советские свидетельства о рождении выдавались в виде книжки в твердом переплете зеленого цвета с государственной символикой СССР. Современный российский аналог выполнен на гербовой бумаге с водяными знаками.

