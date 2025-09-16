На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали создать «голубой огонек» для детей

Депутат Милонов заявил, что нужно создать «голубой огонек» для детей
Виталий Милонов/VK

Депутат Госдумы Виталий Милонов подал просьбу в Министерство культуры России о создании «голубого огонька» для детей. Об этом сообщает «Абзац».

Милонов заявил о необходимости подобного мероприятия для детской аудитории, которое бы показывали в эфире 1 января.

«В последний день года показывают добрые советские фильмы, а затем следует провести концерт для наших младших граждан. Чтобы он был интереснее, в программе должны принимать участие не только юные исполнители, но и взрослые», — рассказал депутат.

Депутат добавил, что против участия Клавы Коки и Инстасамки в «голубых огоньках» для детей.

15 сентября автор песни «Сигма-бой» Михаил Чертищев заявил, что не против поучаствовать вместе с дочерью Светланой (Betsy – сценический псевдоним).

Чертищев считает, что формат «Голубых огоньков» уже изжил себя. Поэтому, по мнению композитора, будет прекрасно, если на таком мероприятии появятся молодые артисты.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца.

Ранее Юрий Антонов рассказал о черном списке на «Голубых огоньках».

