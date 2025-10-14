На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили упростить запись детей в школы и детсады

В Госдуме предложили автоматически зачислять новорожденных в детсады и школы
Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить автоматическую постановку новорожденных в очередь в выбранный детский сад и закреплённую школу сразу после регистрации рождения. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался документ.

Парламентарии считают, что действующая система зачисления детей в детсады и школы слишком сложна: родители вынуждены подавать заявления лично или через портал «Госуслуги», прикладывая множество документов и рассчитывая на наличие свободных мест. Авторы инициативы отмечают, что предлагаемая ими мера могла бы снять лишнюю бюрократическую нагрузку и сделать процесс полностью автоматическим.

Согласно предложению, родители при получении свидетельства о рождении смогут добровольно выбрать образовательные учреждения через портал «Госуслуги» или МФЦ. Интеграция сервисов ЗАГС, Минцифры и региональных департаментов образования, по мнению депутатов, позволит сократить количество обращений в ведомства и устранить необходимость подачи отдельных заявлений.

Разработчики инициативы уверены, что автоматическая постановка на очередь в детсад и школу упростит жизнь молодым семьям, повысит прозрачность процесса и обеспечит равные стартовые условия для всех детей. В обращении также содержится просьба к Максуту Шадаеву рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу.

Ранее в Госдуме предложили отдавать приоритет россиянам при зачислении в детсады.

