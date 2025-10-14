Жители Польши украли у фермера урожай, поверив в фейк о бесплатной раздаче овощей

В Польше люди украли 150 тонн урожая у фермера из-за фейка в соцсетях

Польский фермер потерял 150 тонн картофеля из-за разошедшегося фейка о бесплатной раздаче овощей. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Сообщение о том, что фермер из Домбровицы в Подкарпатском воеводстве якобы раздает урожай бесплатно, появилось на одном из интернет-порталов в минувшие выходные и быстро разошлось по соцсетям. После этого на поле стали приезжать люди с прицепами и тракторами.

Фермер Петр узнал о случившемся только на следующий день, так как в выходные был на семейном празднике. В своем заявлении СМИ он отметил, что опубликованная информация является фейком, и попросил добровольно вернуть украденное.

Петр говорит, что ситуация для него стала шоком, и надеется на мирное разрешение конфликта. По словам фермера, утрата 150 тонн урожая — это значительная потеря для него. Он намерен встретиться с теми, кто приезжал на его поле, чтобы разобраться в ситуации, и не желает дальнейшей огласки.

«Один мужчина пришел и сказал, что забрал два мешка, потому что «сошел с ума», увидев толпу. Он извинился, объяснил, и все в порядке. Но есть и те, кто забрал десятки тонн», — жалуется поляк.

Фермер не ответил на вопрос, собирается ли он обратиться в полицию. В районном отделении пока не получали официальных заявлений в связи с инцидентом.

