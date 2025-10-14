На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Польши украли у фермера урожай, поверив в фейк о бесплатной раздаче овощей

В Польше люди украли 150 тонн урожая у фермера из-за фейка в соцсетях
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Польский фермер потерял 150 тонн картофеля из-за разошедшегося фейка о бесплатной раздаче овощей. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Сообщение о том, что фермер из Домбровицы в Подкарпатском воеводстве якобы раздает урожай бесплатно, появилось на одном из интернет-порталов в минувшие выходные и быстро разошлось по соцсетям. После этого на поле стали приезжать люди с прицепами и тракторами.

Фермер Петр узнал о случившемся только на следующий день, так как в выходные был на семейном празднике. В своем заявлении СМИ он отметил, что опубликованная информация является фейком, и попросил добровольно вернуть украденное.

Петр говорит, что ситуация для него стала шоком, и надеется на мирное разрешение конфликта. По словам фермера, утрата 150 тонн урожая — это значительная потеря для него. Он намерен встретиться с теми, кто приезжал на его поле, чтобы разобраться в ситуации, и не желает дальнейшей огласки.

«Один мужчина пришел и сказал, что забрал два мешка, потому что «сошел с ума», увидев толпу. Он извинился, объяснил, и все в порядке. Но есть и те, кто забрал десятки тонн», — жалуется поляк.

Фермер не ответил на вопрос, собирается ли он обратиться в полицию. В районном отделении пока не получали официальных заявлений в связи с инцидентом.

Ранее продавец заставил детей умываться зеленкой за кражу мандаринов из ларька.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами