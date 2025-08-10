Продавец заставил детей умываться зеленкой за кражу мандаринов из ларька

Предприниматель из Чувашии устроил самосуд над детьми из-за кражи и извинился

В Чувашии бизнесмен заставил двух детей умываться зеленкой из-за кражи мандаринов. Об этом сообщает полиция республики.

Инцидент произошел вечером 30 июля на рынке в Ядрине. 44-летний предприниматель заметил, что двое подростков украли несколько мандаринов с принадлежащего ему прилавка.

Тогда мужчина усадил 11-летнего мальчика и и его 13-летнюю сестру в свой автомобиль, отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой. Это попало на видео, за кадром находилась неизвестная, которая требовала, чтобы дети сообщили, в какой школе они учатся.

Закончив «воспитательный процесс», владелец торговой палатки оставил детей и уехал. Мать пострадавших в полицию не обращалась, но правоохранители уже проводят проверку, которая находится на контроле прокуратуры.

Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов сообщил в своем Telegram-канале, что индивидуальный предприниматель принес несовершеннолетним официальные извинения и компенсировал затраты.

