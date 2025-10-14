Московский таксист-мигрант изнасиловал 17-летнюю пассажирку

В Москве 40-летний водитель такси изнасиловал 17-летнюю девушку во время поездки. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в пятницу в Чечерском проезде на юго-западе города. Предварительно, иностранец, работавший водителем такси, перевозил юную девушку на автомобиле марки «Черри Арризо». Воспользовавшись ее нетрезвым состоянием, мигрант отвез пассажирку в безлюдное место и изнасиловал в салоне машины.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого татарстанский таксист надругался над пассажиркой во время поездки. После возвращения домой пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее пожилой таксист изнасиловал 20-летнюю студентку после обещания выслушать.