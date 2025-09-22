Пожилой таксист изнасиловал 20-летнюю студентку после обещания выслушать

В Токио пожилой таксист обещал выслушать студентку, а сам изнасиловал ее

В Токио 72-летний таксист изнасиловал 20-летнюю студентку после обещания выслушать ее. Об этом сообщает японское издание.

«Накамура Масакадзу подозревается в сексуальном насилии над женщиной в возрасте 20 лет в машине такси, припаркованной на стоянке в Токио», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, водитель пообещал поговорить со студенткой, поэтому отвез ее на ближайшую стоянку, где совершил преступление. В тот же вечер студентка рассказала своим родственникам о произошедшем, а после – обратилась в полицию. Правоохранители задержали нарушителя, который не согласился с обвинениями.

До этого сообщалось, что в Магадане жительница города сообщила о домогательствах водителя такси в отношении 13-летней дочери. По словам женщины, девочка была у подруги и решила вызвать такси, когда собралась домой. На вызов приехал мужчина 25–30 лет. Он довез ребенка до дома, но специально проехал нужный подъезд, остановился и заблокировал двери. Затем стал настойчиво предлагать прогуляться вместе и поцеловаться, обещая в подарок любой телефон по ее выбору.

