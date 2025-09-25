Татарстанский таксист надругался над пассажиркой во время поездки

В Татарстане будут судить таксиста, надругавшегося над пассажиркой

В Татарстане будут судить 55-летнего таксиста, который надругался над 27-летней пассажиркой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 июня. По версии следствия, местный житель, занимавшийся частным извозом, посадил в машину пассажирку, попросившую отвезти ее домой. Однако вместо этого мужчина совершил преступления против половой свободы женщины. После возвращения домой пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

