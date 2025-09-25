На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татарстанский таксист надругался над пассажиркой во время поездки

В Татарстане будут судить таксиста, надругавшегося над пассажиркой
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане будут судить 55-летнего таксиста, который надругался над 27-летней пассажиркой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 июня. По версии следствия, местный житель, занимавшийся частным извозом, посадил в машину пассажирку, попросившую отвезти ее домой. Однако вместо этого мужчина совершил преступления против половой свободы женщины. После возвращения домой пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее в Ивановской области мужчина завез попутчицу в безлюдное место и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами