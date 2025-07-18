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Врач объяснила, влияет ли пальмовое масло на уровень холестерина

Врач Медведев: пальмовое масло не повышает уровень холестерина

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Результаты исследований последних лет доказали, что миристиновая и пальмитиновая кислоты из пальмового масла не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Они говорят о том, что пальмитиновая кислота, которая содержится в растительных жирах, не повышает уровень общего холестерина и ЛПНП (плохого холестерина). Холестерин повышается при чрезмерном употреблении продуктов, богатых насыщенными жирами. Насыщенные жиры не должны составлять более 10% от общего рациона. Сливочное масло, к примеру, содержит 60% насыщенных жиров, а пальмовое меньше — 50%. Ранее считалось, что насыщенные жирные кислоты — единая группа с похожим влиянием. Однако в последние два десятилетия несколько групп исследователей сравнили воздействие отдельных жирных кислот на различные биомаркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний и доказали, что не все насыщенные жиры оказывают одинаковое воздействие», — объяснил врач.

По словам Медведева, большинство исследований не подтверждают существующее представление о пагубном воздействии пальмитиновой кислоты в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, в частности в нормохолестеринемических вопросах.

«Пальмовое масло, конечно, повышает уровень холестерина, но не так значительно, как считалось ранее, и гораздо меньше, чем сливочное масло», — рассказал врач.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, сколько пальмового масла можно есть в день.

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