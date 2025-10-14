На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голосование за премию «ШУМ» продлится до 18 октября

В голосовании премии «ШУМ» поучаствовали уже 150 тыс. пользователей
Пресс-служба Премии «ШУМ»

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» объявила имена 84 финалистов и запустила народное голосование. Участие в голосовании уже приняли 150 тыс. пользователей, сообщили организаторы.

Отмечается, что через приложение «Премии ВКонтакте» до 18 октября любой желающий может проголосовать за любимых участников. Для этого необходимо изучить проекты финалистов в 12 номинациях и отдать свой голос. Голосование доступно многократно, но с интервалом в 12 часов. Результаты голосования повлияют на итоговое определение победителей премии.

Среди финалистов представлены авторы из 34 регионов России. Жители этих регионов могут поддержать представителей своего края или области, отдав голос за их проекты.

Итоги народного голосования и победители премии «ШУМ» будут объявлены 25 октября в национальном центре «Россия». На торжественной церемонии соберутся эксперты медиасферы, почетные гости, финалисты и зрители.

Программа мероприятия будет включать интерактивные зоны, фотозоны для создания контента, церемонию награждения победителей, мультимедийные шоу и выступления музыкантов. Завершит вечер выступление хедлайнера — певицы Клавы Коки.

Напомним, официальным партнером всероссийской молодежной премии «ШУМ» в сфере медиа и журналистики выступил медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами стали «Лента.ру» и «Газета.Ru».

