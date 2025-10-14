В Приморье собака перекусила руку двухлетнего ребенка

Во Владивостоке собака перекусила руку двухлетнему мальчику. Его родители два месяца пытаются добиться справедливости и наказать хозяина животного. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В | Владивосток».

Инцидент произошел еще 10 августа 2025 года у дома №31 по улице Посьетской. Как рассказала мать ребенка, на ее сына набросилась собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника. Мальчик получил тяжелый вред здоровью — животное перекусило ему руку — и сильное нервное потрясение.

По факту нападения собаки на мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Его расследование поставлено на контроль в Центральном аппарате СК РФ, заявили в пресс-службе ведомства.

