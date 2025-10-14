Бродячая собака искусала четырехлетнюю девочку в российском регионе

В Рязанской области бездомное животное искусало ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре на территории города Шацка. Во время прогулки на четырехлетнюю девочку напала бродячая собака. В результате животное искусало ребенка за бедро, малолетняя получила укушенные раны.

После случившегося прокуратура района внесла представление главе местной администрации. Также надзорное ведомство обратилось в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

До этого малолетняя саратовчанка попала в больницу после нападения бродячей собаки. Врачи оценили состояние ребенка как средне тяжелое.

Ранее домашняя собака искусала двухлетнего ребенка во Владивостоке.