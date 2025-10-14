На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка из ревности ошпарила соседку кипятком, женщина не выжила

Жительница Пермского края из ревности облила соседку кипятком, женщина не выжила
close
Depositphotos

В Пермском крае 58-летняя местная жительница попала под уголовное преследование после разборок с соседкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, 30 сентября две знакомые распивали спиртное в одном из домов села Ножовка Частинского муниципального округа. Одна из женщин вышла на улицу, а когда вернулась, увидела, что ее приятельница положила голову на плечо их общего друга. Приревновав мужчину, она вылила на приятельницу кипяток.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с тяжелыми ожогами. Врачи пытались спасти ее, но не смогли.

В отношении агрессорки в СК возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Подозреваемую задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области ревнивица облила супруга кипятком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами