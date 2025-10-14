Россиянка из ревности ошпарила соседку кипятком, женщина не выжила

В Пермском крае 58-летняя местная жительница попала под уголовное преследование после разборок с соседкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, 30 сентября две знакомые распивали спиртное в одном из домов села Ножовка Частинского муниципального округа. Одна из женщин вышла на улицу, а когда вернулась, увидела, что ее приятельница положила голову на плечо их общего друга. Приревновав мужчину, она вылила на приятельницу кипяток.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с тяжелыми ожогами. Врачи пытались спасти ее, но не смогли.

В отношении агрессорки в СК возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Подозреваемую задержали. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области ревнивица облила супруга кипятком.