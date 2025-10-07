На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка из ревности облила супруга кипятком из чайника

В Калининградской области ревнивица облила супруга кипятком
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области 42-летнюю женщину обвинили в том, что она облила мужа кипятком. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Нестеровском районе. Предварительно, местная жительница во время конфликта с супругом схватила чайник с кипятком и вылила содержимое на мужчину. Причиной ссоры стала ревность.

В результате действий женщины у пострадавшего диагностировали термический ожог роговицы левого глаза, лица, шеи и плеча. Мужчина обратился в отделение полиции с заявлением. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

До этого россиянин ударил супругу бутылкой по голове и изрезал «розочкой» из-за ревности. Нападавший скрылся, но был позже задержан дома у знакомых.

Ранее россиянка из ревности ударила ножом знакомого.

