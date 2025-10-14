Врач объяснила, как алкоголь влияет на обмен веществ

Алкоголь может влиять на несколько факторов, которые воздействуют на обмен веществ, в том числе на функцию печени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Происходят биохимические процессы, в результате которых алкоголь детоксицируется. Алкоголь для клеток печени, как быстрая энергия, что негативно сказывается на функции митохондрий в печени. Организм после выпитого алкоголя чувствует недомогание, слабость, упадок сил и, соответственно, хочет быстрой энергии в виде сахара», — отметила эксперт.

По ее словам, спиртные напитки могут также раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта и стимулировать аппетит, что также влияет на общий метаболизм и увеличивает риски набора веса. Кроме того, на фоне употребления алкоголя может увеличиться выработка сахара, что также вносит свой вклад. Жаровская предупредила, что при чрезмерном употреблении у человека может сформироваться жировой гепатоз, из-за чего происходит отложение жира в области живота на фоне нарушения обменных процессов.

Международная команда исследователей до этого провела крупнейший на сегодня анализ на основе данных полумиллиона участников проекта UK Biobank, посвященного генетическому контролю метаболизма у человека. Ученые изучили вариации в генах и их влияние на уровни 250 малых молекул в крови, включая липиды и аминокислоты. Они обнаружили, что генетический контроль метаболизма в целом одинаков у людей разных полов и этнических групп, что делает выводы исследования универсальными.

Ранее был назван возраст, после которого обмен веществ замедляется.