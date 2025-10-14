На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как алкоголь влияет на обмен веществ

Врач Жаровская: алкоголь может влиять на обмен веществ
true
true
true
close
Freepik

Алкоголь может влиять на несколько факторов, которые воздействуют на обмен веществ, в том числе на функцию печени. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала интегративный врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Происходят биохимические процессы, в результате которых алкоголь детоксицируется. Алкоголь для клеток печени, как быстрая энергия, что негативно сказывается на функции митохондрий в печени. Организм после выпитого алкоголя чувствует недомогание, слабость, упадок сил и, соответственно, хочет быстрой энергии в виде сахара», — отметила эксперт.

По ее словам, спиртные напитки могут также раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта и стимулировать аппетит, что также влияет на общий метаболизм и увеличивает риски набора веса. Кроме того, на фоне употребления алкоголя может увеличиться выработка сахара, что также вносит свой вклад. Жаровская предупредила, что при чрезмерном употреблении у человека может сформироваться жировой гепатоз, из-за чего происходит отложение жира в области живота на фоне нарушения обменных процессов.

Международная команда исследователей до этого провела крупнейший на сегодня анализ на основе данных полумиллиона участников проекта UK Biobank, посвященного генетическому контролю метаболизма у человека. Ученые изучили вариации в генах и их влияние на уровни 250 малых молекул в крови, включая липиды и аминокислоты. Они обнаружили, что генетический контроль метаболизма в целом одинаков у людей разных полов и этнических групп, что делает выводы исследования универсальными.

Ранее был назван возраст, после которого обмен веществ замедляется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами