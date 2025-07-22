Назван возраст, после которого обмен веществ замедляется

Обмен веществ замедляется только после 60 лет из-за изменений в организме, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

«В организме с течением жизни меняется многое. Так, с возрастом снижается объем скелетной мышечной массы, а она активно тратит калории даже в покое. С течением жизни снижается уровень гормонов — тестостерона, эстрогенов, гормона роста и тиреоидных гормонов. Поэтому снижается и общий расход энергии. А еще с возрастом ухудшается функция митохондрий. Это «энергетические станции» наших клеток. Из-за этого превращение пищи в энергию происходит менее активно. Кроме того, изменяется и состав нашего тела. Даже если человек поддерживает примерно одинаковый вес, доля жира увеличивается, а доля мышц — уменьшается. Жировая ткань менее активна с точки зрения метаболизма», — объяснила доктор.

Однако, по словам Табеевой, эти изменения характерны только для людей старше 50–60 лет. В 20–60 лет основной обмен веществ практически не меняется. Вопреки распространенному мнению, метаболизм в этом возрасте остается стабильным.

«Но может показаться, что уже в 30–40 лет метаболизм был не тот, что раньше. Хотя с точки зрения доказательной медицины это не совсем так. В этом возрасте набор веса у людей чаще связан не с метаболизмом, а с образом жизни. На это влияет недостаток физической активности и связанная с ним потеря мышечной массы, хронический стресс и нехватка сна, нездоровые пищевые привычки и гормональные колебания. Метаболизм действительно замедляется, но заметно это только после 60 лет», — дополнила доктор.

Табеева также отметила, что сохранять метаболизм активным можно долго, если вести активный образ жизни, достаточно отдыхать и следить за своим рационом.

«Например, силовые тренировки два-три раза в неделю помогут поддерживать объем мышечной массы. Важно следить за количеством часов сна: скорость метаболизма зависит от циркадных ритмов. Не забывайте больше двигаться в быту — прогулки, ходьба по лестнице вместо лифта и работа стоя положительно влияют на метаболизм. Питание — еще один важный пункт: соблюдайте умеренный дефицит калорий и потребляйте достаточное количество белка. А еще избегайте резких диет: они могут временно замедлить метаболизм», — заключила врач.

Метаболизм — это все процессы, которые помогают нашему организму превращать пищу в энергию для жизнедеятельности. С замедлением этих процессов увеличивается вес и появляется чувство хронической усталости.

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