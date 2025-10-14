На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских туристов в Египте лишили бесплатного алкоголя и экскурсий

SHOT: в Египте российским туристам запретили алкоголь и экскурсии из-за саммита
true
true
true
close
Shutterstock

В египетском Шарм-эш-Шейхе российские туристы на два дня остались без крепкого бесплатного алкоголя и возможности выезжать на экскурсии из-за саммита по ситуации в Газе. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источников канала, в отелях города вчера и сегодня не предоставляют виски, шампанское, коктейли и другие крепкие напитки, разрешено только местное пиво, которое у туристов из России пользуется невысоким спросом. Гиды предупредили отдыхающих, что в дни саммита выходить из отелей не рекомендуется. На въездах дежурят военные и полицейские, контролирующие соблюдение ограничений.

Также под запретом оказались морские прогулки: военные катера патрулируют всю береговую линию. Экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейх приостановлены. Многие туроператоры отказываются возвращать деньги за уже забронированные поездки, предлагая либо перенести их на даты после саммита, либо воспользоваться скидками на более удаленные экскурсии. В итоге россиянам приходится оставаться в отелях и наблюдать за местными пейзажами, не употребляя крепкие напитки.

На днях некоторых россиян по приезде в египетский Шарм-эш-Шейх начали переселять в другие отели на фоне предстоящего саммита по сектору Газа, который посетит президент США Дональд Трамп.

Ранее Мерц отправится в Египет на церемонию прекращения огня в Газе.

