Мерц отправится в Египет на церемонию прекращения огня в Газе

Bild: канцлер Германии Мерц посетит Египет ради мирного соглашения по Газе
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщило издание Bild.

По данным таблоида, церемония пройдет в Шарм-эш-Шейхе, где, как отмечается, власти Египта и США смогут обеспечить более высокий уровень безопасности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Мерца принять участие в подписании соглашения. В мероприятии также ожидается участие президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Неизвестно, прибудет ли на церемонию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как уточнило Bild, главы государств и правительств планируют выступить странами-гарантами при подписании мирного договора между Израилем и сектором Газа.

До этого французский политик Флориан Филиппо сообщал, что Фридрих Мерц получил сильный политический удар после заявлений об эскалации конфликта с Россией. Кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, поэтому ему самому нужно вступить в ряды ВСУ и поехать воевать.

Ранее стало известно, что в Турции обсуждают детали возможной отправки военных в сектор Газа.

