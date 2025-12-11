Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда

Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала четыре товарных знака в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о товарных знаках — Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire. Отмечается, что заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент из Японии в марте 2025 года и ноябре 2024 года.

Все зарегистрированные бренды относятся к 12 классу по международной классификации товаров и услуг. Он включает, в том числе, и различные виды автомобилей.

Срок действия товарных знаков Alphard и Celica закончится 31 марта 2035 года, у знака Carina — 18 марта 2035 года, а у товарного знака Vellfire - 5 ноября 2034 года.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России бренд своего «университета».