Российских туристов в Египте начали переселять из отелей из-за визита Трампа

РИА Новости: россиян в Египте переселяют из отелей из-за саммита Трампа по Газе

Некоторых россиян по приезде в египетский Шарм-эш-Шейх заселяют в другие отели на фоне предстоящего саммита по сектору Газа, который посетит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских туристов.

По информации агентства, в ожидании саммита на улицах города усилили присутствие полиции и военных. Помимо этого, перекрыты некоторые дороги. Над городом ведут наблюдение военные вертолеты и самолеты.

До этого канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

12 октября палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения. Член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

