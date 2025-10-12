На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских туристов в Египте начали переселять из отелей из-за визита Трампа

РИА Новости: россиян в Египте переселяют из отелей из-за саммита Трампа по Газе
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Некоторых россиян по приезде в египетский Шарм-эш-Шейх заселяют в другие отели на фоне предстоящего саммита по сектору Газа, который посетит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских туристов.

По информации агентства, в ожидании саммита на улицах города усилили присутствие полиции и военных. Помимо этого, перекрыты некоторые дороги. Над городом ведут наблюдение военные вертолеты и самолеты.

До этого канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

12 октября палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения. Член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее представитель ХАМАС раскрыл, когда будут освобождены израильские заложники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами