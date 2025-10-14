На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли механизм действий при затоплении квартиры

Юрист Георгиева: если сосед затопил вашу квартиру, нужно обращаться в аварийку
close
Depositphotos

Если сосед затопил квартиру россиянина, то в первую очередь ему необходимо обратиться в аварийную службу, так как это станет основным доказательством произошедшего инцидента. Специалисты по прибытии зафиксируют факт затопления, объяснила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Телефон службы можно найти в любой квитанции за коммунальные услуги либо в подъезде на информационном стенде», — отметила эксперт.

После фиксации факта затопления важно выяснить, по чьей вине оно произошло. Обычно для этого связываются с управляющей компанией, которая составляет соответствующий акт, на основе которого в дальнейшем будет подсчитываться нанесенный собственнику ущерб, пояснила юрист. В этом документе, в числе прочего, важно указать дату, место, время происшествия, площадь повреждения и детальную информацию о них.

Обычно сотрудники УК сразу прописывают в акте виновника в лице соседа сверху. При этом зачастую люди с этим не соглашаются и пытаются оспорить обвинение, перекладывая его на УК, предупредила Георгиева. В любом случае, владелец квартиры, которой нанесли ущерб, имея на руках акт, имеет право обратиться с ним в любую организацию с просьбой провести оценку ущерба, а затем направить претензию соседу с требованием компенсации.

«Если претензия игнорируется, пострадавшая сторона идет в суд, составляет иск и прикладывает все документы и доказательства», — заключила юрист.

До этого консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю», адвокат Юлия Иванова сообщила «Газете.Ru», что после потопа необходимо совершить ряд критически важных шагов. В том числе необходимо зафиксировать ущерб от потопа до того, как он будет устранен. В качестве фиксации подойдут фото или видео повреждений во всех пострадавших комнатах. Нужно убедиться, что дата и время съемки включены в метаданные или видны в кадре (например, телефон с датой). Можно снять общие и крупные планы всех повреждений, отметила она.

Ранее юрист рассказал, за что чаще всего штрафуют жильцов многоквартирных домов.

