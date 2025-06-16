Россиянам объяснили, как взыскать ущерб, если соседи затопили квартиру

Что делать, если соседи сверху затопили вашу квартиру? Как правильно зафиксировать ущерб и в каком порядке требовать компенсацию? Об этом «Газете.Ru» рассказала консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю», адвокат Юлия Иванова.

«После потопа необходимо совершить ряд критически важных шагов. Во-первых, конечно, остановить источник затопления (перекрыть воду самому или попросить соседей сверху сделать это). Во-вторых, необходимо зафиксировать ущерб от потопа до того, как он будет устранен. В качестве фиксации подойдут фото или видео повреждений во всех пострадавших комнатах. Нужно убедиться, что дата и время съемки включены в метаданные или видны в кадре (например, телефон с датой). Можно снять общие и крупные планы всех повреждений», — сказала она.

Затем нужно вызвать представителя управляющей компании (УК), ТСЖ или ЖЭКа, чтобы тот составил официальный акт о заливе квартиры. В акте должны присутствовать пострадавший, представитель УК/ТСЖ и собственник (или наниматель) квартиры-виновника (если он доступен). Если виновник отказывается присутствовать – в акте нужно сделать об этом пометку. Также важно пригласить понятых (соседей).

«Акт должен содержать дату, время, место, предполагаемую причину (прорвало трубу, неисправность сантехники и т.д.), описание повреждений во всех пострадавших помещениях (с указанием площади поврежденных поверхностей), подписи составивших и присутствовавших лиц. Важно сохранить копию акта и для себя. О произошедшем нужно сообщить виновникам, желательно письменно (заказное письмо с уведомлением или вручите под расписку), особенно если они не присутствовали при составлении акта», — отметила специалист.

Для взыскания ущерба нужно оформить документальную доказательную базу. Среди необходимых документов есть, например, независимая оценка ущерба — ключевой документ. Нужно обратиться к лицензированной оценочной компании (член СРОО). Оценщик должен осмотреть квартиру до начала ремонта, изучить акт о заливе, фото/видео. Он составит детальный отчет с расчетом стоимости восстановительного ремонта (материалы, работы) и утраченного имущества по рыночным ценам на дату затопления.

«Среди других документов — копия акта о заливе, фото и видео материалы, правоустанавливающие документы на квартиру (выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности), документы на поврежденное имущество (чеки, гарантийные талоны, договоры купли-продажи) и документы, подтверждающие расходы. Важно также предоставить письменные доказательства уведомления виновника», — подчеркнула адвокат.

Обязательный этап таких процессов — досудебное урегулирование. Перед судом нужно попытаться решить вопрос мирно. Например, направить виновнику (собственнику квартиры) письменную претензию, где будет предупреждение об обращении в суд в случае отказа.

Также важно приложить доказательство отправки — для этого отправлять нужно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если виновник согласен и оплачивает ущерб в срок — дело закрыто. Если виновник игнорирует, отказывается или предлагает неадекватную сумму — нужно идти в суд.

«Необходимо обращаться в мировой суд: если цена иска до 100 000 рублей, и в районный (городской) — если цена иска свыше 100 000 рублей. В исковом заявлении нужно указать наименование суда, данные истца и данные ответчика, цену иска, подробное описание обстоятельств залива (дата, причина, ссылка на акт), описание причиненного ущерба, информацию о попытке досудебного урегулирования, требование о взыскании ущерба, госпошлину», — рассказала эксперт.

Важно также приложить пакет документов (копии для суда и ответчика): исковое заявление, акт о заливе, отчет независимого оценщика, фото/видео доказательства, копия претензии и почтовых документов/расписки, правоустанавливающие документы на квартиру, документы на поврежденное имущество (если есть), квитанция об оплате госпошлины.

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