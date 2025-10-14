На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы обостряющиеся осенью ментальные расстройства

Психолог Мороз: осенью обостряются БАР, депрессия и тревожное расстройство
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Люди с диагностированными ментальными расстройствами осенью рискуют столкнуться с обострением заболевания. Чаще всего симптомы усиливаются у пациентов с депрессией, тревожным расстройством и биполярным аффективным расстройством (БАР), рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Мороз.

При обострении депрессивного состояния человек начинает испытывать сложности со сном, чувствует себя все время уставшим и раздражённым, теряет интерес к жизни, а также у него ухудшаются память и внимание. Что касается тревожного расстройства, то здесь симптомы могут быть переходить на физиологический уровень, в результате чего пациенты страдают от учащённого сердцебиения, потливости. Они также часто испытывают страх, не могут ни на чём сосредоточиться, пояснила специалист.

У людей с БАР в межсезонье могут быть более выражены перепады настроения, на смену маниакальным фазам чаще приходят депрессивные, отметила Мороз. Все это становится следствием сокращения светового дня, перестройкой организма и нарушением баланса нейромедиаторов, пояснила она.

Помимо погоды, на усиление признаков ментальных заболеваний влияют такие факторы, как возвращение из отпуска или с каникул. Кроме того, часто люди сами ожидают рецидива, провоцируя таким образом симптомы болезни, объяснила психолог.

«Организму нужно время, чтобы адаптироваться к новым реалиям, и эти перестройки могут служить спусковым крючком для обострения», — подчеркнула она.

Для снижения этого эффекта Мороз порекомендовала проявлять заботу о себе, в первую очередь – регулярно двигаться, поддерживать физическую активность, днём стараться бывать на улице, когда ещё есть дневной свет, а также хорошо питаться и высыпаться. Если же раздражительность, тревога и подавленность нарастают, нужно оперативно обратиться за помощью, заключила специалист.

До этого психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин отметил, что при возникновении осенней хандры важно перестать зацикливаться на негативных событиях. По его словам, такое состояние часто возникает из-за постоянного внимания к плохим сторонам осени. Чтобы не усиливать внутреннее напряжение, важно принять ситуацию и напомнить себе, что осень — это временное явление. Кроме того, важно делать акцент на положительных эмоциях, а не воспринимать природные явления как катастрофу, считает эксперт.

Ранее врач объяснила, как работать с детской осенней депрессией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами