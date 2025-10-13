Психолог рассказал, как справиться с осенней хандрой

Психолог Лунюшин: для борьбы с хандрой важно не зацикливаться на негативе

При возникновении осенней хандры важно перестать зацикливаться на негативных событиях. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, такое состояние часто возникает из-за постоянного внимания к плохим сторонам осени. Чтобы не усиливать внутреннее напряжение, важно принять ситуацию и напомнить себе, что осень — это временное явление. Кроме того, важно делать акцент на положительных эмоциях, а не воспринимать природные явления как катастрофу.

«У некоторых людей есть привычка говорить: «Такого не было никогда!» — будто это происходит впервые. Это ошибочное восприятие. Это всего лишь эпизодические явления природы, которые повторяются. Не в первый и не в последний раз»», — подчеркнул Лунюшин.

Психолог Елена Ярикова до этого говорила, что осеннюю меланхолию, которая может проявляться в виде упадка настроения, снижения жизненного тонуса и социальной активности, важно уметь отличать от депрессии. Она пояснила, что сезонная хандра возникает на фоне сокращения светового дня и адаптации организма к холодам.

