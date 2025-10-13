На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал, как справиться с осенней хандрой

Психолог Лунюшин: для борьбы с хандрой важно не зацикливаться на негативе
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

При возникновении осенней хандры важно перестать зацикливаться на негативных событиях. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, такое состояние часто возникает из-за постоянного внимания к плохим сторонам осени. Чтобы не усиливать внутреннее напряжение, важно принять ситуацию и напомнить себе, что осень — это временное явление. Кроме того, важно делать акцент на положительных эмоциях, а не воспринимать природные явления как катастрофу.

«У некоторых людей есть привычка говорить: «Такого не было никогда!» — будто это происходит впервые. Это ошибочное восприятие. Это всего лишь эпизодические явления природы, которые повторяются. Не в первый и не в последний раз»», — подчеркнул Лунюшин.

Психолог Елена Ярикова до этого говорила, что осеннюю меланхолию, которая может проявляться в виде упадка настроения, снижения жизненного тонуса и социальной активности, важно уметь отличать от депрессии. Она пояснила, что сезонная хандра возникает на фоне сокращения светового дня и адаптации организма к холодам.

Ранее россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами