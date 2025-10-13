Врач объяснила, как работать с детской осенней депрессией

В случае, если есть подозрение, что у ребенка депрессия, родителям не следует тянуть с визитом к психологу. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина.

«Если он (психолог. — «Газета.Ru») говорит, что нарушения чуть глубже, чем состояния, с которыми можно справиться, то тогда идти дальше к психотерапевту или к психиатру», — порекомендовала специалист.

Она также отметила, что над проблемой стоит работать всей семьей. Специалист, по ее словам, должен побеседовать и с ребенком, и с родителями.

В случае подтверждения диагноза методы лечения применяются те же, что и у взрослых: психотерапия и, при необходимости, медикаменты, добавила Пичугина.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что сегодня российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) за помощью, заменив психологов на Chat GPT. Проблемой депутат назвала тот факт, что люди пока мало знают об ИИ, а психологическую помощь оказывают врачи. Они узнают о симптомах, проблемах, работая при этом по медицинскому стандарту. Что касается сферы нейросетей, то стандарты ИИ пока не изучены до конца — это повод для тревоги, отметила парламентарий.

Ранее врач объяснил, как победить «устойчивую» депрессию.