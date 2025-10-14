На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Роспотребнадзор заявил, что в России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,8% по сравнению с прошлой неделей. Об этом пишет РИА Новости.

«На 41-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19: всего зарегистрировано 9,5 тысячи случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе», — говорится в официальном сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили о важности профилактических мер в период подъема респираторных заболеваний. Рекомендовано избегать скоплений людей, регулярно мыть руки, проветривать помещения и оставаться дома при появлении первых признаков болезни.

Как уточняется, Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с распространением заболевания и ходом вакцинации населения.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили о спаде заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории России. Кроме того, ведомство сообщило, что свыше 30,7 миллиона граждан РФ прошли вакцинацию против гриппа в рамках общероссийской прививочной кампании.

Ранее Меркель назвала пандемию COVID-19 одной из причин конфликта на Украине.

