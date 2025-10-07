На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России вторую неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России снижается вторую неделю подряд
true
true
true
close
Shutterstock

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России, а также о том, что более 30,7 млн россиян получили прививки в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Об этом пишет ТАСС.

Так, на 40-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости населения на 10,2%. Было подчеркнуто, что количество заболевших снизилось во всех возрастных категориях, особенно заметно – в группах 7-14 лет (на 18,6%) и 15 лет и старше (на 11,2%).

В рамках кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 млн граждан, что составляет 20,8% населения страны.

Кроме того, представители Роспотребнадзора отметили, что на сороковой неделе продолжилось снижение заболеваемости COVID-19. Было зарегистрировано 10,3 тыс. случаев, что на 22,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

В заключение Роспотребнадзор обратился к гражданам с призывом учитывать сезонный характер респираторных инфекций и соблюдать профилактические меры.

Ранее были названы причины повышения температуры тела без других симптомов.

