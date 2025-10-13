На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве арестовали мужчину за перевод денег ВСУ

Суд в Москве арестовал топ-менеджера IT-компании за финансирование ВСУ
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Савеловский суд Москвы арестовал топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького по делу о переводе средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе инстанции.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беленького Юрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) на срок 1 месяц 28 суток», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в суде, в период с января 2023 по март 2024 года фигурант, по данным следствия, в целях финансирования ВСУ, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, осуществил денежные переводы в криптовалюте.

18 сентября стало известно, что суд приговорил жительницу города Энергодар Запорожской области к 14 годам колонии по обвинению в совершении государственной измены.

По данным надзорного ведомства, в период с конца 2023 года по май 2024 года женщина перевела около 7 тысяч рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины. Отмечается, что эти деньги предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинской армии.

12 сентября сотрудники ФСБ сообщили о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги ВСУ и планировавшего принять участие в конфликте на стороне Киева.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

