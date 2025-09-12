Жителя Подмосковья задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании и аресте жителя Подмосковья, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) и планировавшего принять участие в конфликте на украинской стороне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

По данным ФСБ, задержание проводилось в Климовске Московской области. В ходе расследования сотрудники выяснили, что в период с января 2024 года по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи Украине.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ подчеркнули, что все лица, которые дали согласие на помощь Украине будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

До этого второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Алтайского края к девяти годам заключения за приготовление к государственной измене и участие в деятельности террористической организации.

Ранее стало известно, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут проверить на предмет госизмены.