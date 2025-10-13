Водителей предупредили о выпадении снега в Москве

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Вечером ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города <...>. Рекомендуем сегодня отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом», — сообщает канал.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 13 октября, Москва может получить около трети месячной нормы осадков, местами ожидается дождь с мокрым снегом.

Он отметил, что на город обрушится центр циклона, будет пасмурно и дождливо. По прогнозу, количество осадков составит 17–22 мм, в отдельных районах может достигнуть 22–27 мм при октябрьской норме 70 мм.

Ночью температура воздуха снизится до +3…+5°C, днем ожидается +4…+6°C. По словам синоптика, вся неделя в столице будет холодной и дождливой, а на небе появятся мокрые «белые мухи». Он порекомендовал москвичам тепло одеваться и брать с собой зонты.

