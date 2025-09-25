На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, как отличить осеннюю хандру от депрессии

Психолог Ярикова: осенняя хандра в отличие от депрессии проходит сама по себе
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Осеннюю меланхолию, которая может проявляться в виде упадка настроения, снижения жизненного тонуса и социальной активности, важно уметь отличать от депрессии. Об этом kp.ru рассказала психолог Елена Ярикова.

«Часто люди под словом депрессия понимают плохое настроение. Наше настроение динамично, оно может меняться. Но все же осенняя хандра и депрессия — это разные вещи. И важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре», — отметила психолог.

Она пояснила, что сезонная хандра возникает на фоне сокращения светового дня и адаптации организма к холодам. В этом случае могут помочь новые увлечения, отдых или общение с близкими. Депрессия при этом может развиваться из-за сильного стресса или внутренних проблем, она не проходит сама по себе. К ее признакам Ярикова отнесла длительный упадок настроения, потерю аппетита или переедание, проблемы со сном, невозможность получать удовольствие и сильное чувство вины. В этом случае важно как можно скорее обратиться к психологу или психиатру.

Исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что четверть (19%) россиян испытывают негативное влияние осени. При этом большинство опрошенных (59%) не ощущают проявлений хандры в этот период, а 22% ожидают появления негативных симптомов с наступлением холодов.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания.

