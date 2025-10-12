На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры

Психолог Хачатрян: шоколад может помочь от осенней хандры
true
true
true
close
Pexels

Шоколад — это не только лакомство, но и эффективный инструмент эмоциональной регуляции: он способен снизить уровень стресса и улучшить настроение, чтобы справиться с осенней хандрой. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян.

По словам врача, с наступлением дождливого сезона многие ощущают упадок сил, что неудивительно, ведь пейзаж за окном стремительно тускнеет, а дни становятся все короче. Недостаток солнечного света и тепла замедляет синтез «гормонов счастья» — дофамина и эндорфинов, ответственных за спокойствие и мотивацию, поэтому мы ощущаем эмоциональный спад. В такое время особенно важно создать вокруг себя атмосферу, которая поможет сохранить эмоциональный баланс и обеспечить выработку необходимых нейромедиаторов — химических веществ, влияющих на настроение и необходимых мозгу для борьбы с апатией и тревожностью.

Так, в осенний период улучшить психологическое здоровье можно с помощью простых и доступных способов: физическая активность, танцы, творчество и потребление сладкого — всего должно быть в меру. Шоколад, например, обладает особыми свойствами, благодаря которым он может вернуть чувство внутренней гармонии.

«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин. Вместе они создают уникальную комбинацию компонентов, стимулирующих выброс эндорфинов, поддерживающих внутреннее равновесие, а также дофамина, повышающего уровень энергии и мотивации. В совокупности эти гормоны помогут организму быстрее адаптироваться к сокращению светового дня и справиться с сезонной усталостью», — поделилась Хачатрян.

Более того, психолог отметила, что для многих шоколад выступает в роли «комфортной еды», которая вызывает приятные ассоциации с семейными праздниками и уютными дружескими встречами. Вкус лакомства словно переносит нас в события прошлого, позволяя вновь ощутить беззаботность и радость. Теплые воспоминания о счастливых моментах с теми, кто нам дорог, обретают особую ценность в осеннее время, ведь они способны согреть душу и поднять настроение даже в самый пасмурный день.

Однако эксперт подчеркнула важность соблюдения меры при употреблении шоколада и других сладостей, ведь, согласно рекомендациям ВОЗ, доля добавленного сахара не должна превышать 10% от общего рациона.

Ранее россиянам объяснили, как отличить качественный шоколад от фальсификата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами