Россиянам посоветовали есть шоколад от осенней хандры

Шоколад — это не только лакомство, но и эффективный инструмент эмоциональной регуляции: он способен снизить уровень стресса и улучшить настроение, чтобы справиться с осенней хандрой. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян.

По словам врача, с наступлением дождливого сезона многие ощущают упадок сил, что неудивительно, ведь пейзаж за окном стремительно тускнеет, а дни становятся все короче. Недостаток солнечного света и тепла замедляет синтез «гормонов счастья» — дофамина и эндорфинов, ответственных за спокойствие и мотивацию, поэтому мы ощущаем эмоциональный спад. В такое время особенно важно создать вокруг себя атмосферу, которая поможет сохранить эмоциональный баланс и обеспечить выработку необходимых нейромедиаторов — химических веществ, влияющих на настроение и необходимых мозгу для борьбы с апатией и тревожностью.

Так, в осенний период улучшить психологическое здоровье можно с помощью простых и доступных способов: физическая активность, танцы, творчество и потребление сладкого — всего должно быть в меру. Шоколад, например, обладает особыми свойствами, благодаря которым он может вернуть чувство внутренней гармонии.

«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин. Вместе они создают уникальную комбинацию компонентов, стимулирующих выброс эндорфинов, поддерживающих внутреннее равновесие, а также дофамина, повышающего уровень энергии и мотивации. В совокупности эти гормоны помогут организму быстрее адаптироваться к сокращению светового дня и справиться с сезонной усталостью», — поделилась Хачатрян.

Более того, психолог отметила, что для многих шоколад выступает в роли «комфортной еды», которая вызывает приятные ассоциации с семейными праздниками и уютными дружескими встречами. Вкус лакомства словно переносит нас в события прошлого, позволяя вновь ощутить беззаботность и радость. Теплые воспоминания о счастливых моментах с теми, кто нам дорог, обретают особую ценность в осеннее время, ведь они способны согреть душу и поднять настроение даже в самый пасмурный день.

Однако эксперт подчеркнула важность соблюдения меры при употреблении шоколада и других сладостей, ведь, согласно рекомендациям ВОЗ, доля добавленного сахара не должна превышать 10% от общего рациона.

