Врачи сообщили о росте числа устойчивых к антибиотикам инфекций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о тревожной тенденции — по всему миру увеличивается число инфекций, не поддающихся лечению стандартными антибиотиками. Сообщение появилось на сайте организации.

Согласно отчету, в 2023 году каждый шестой лабораторно подтвержденный случай распространенных бактериальных заболеваний продемонстрировал устойчивость к антибиотикам.

В новом докладе организации отмечается, что с 2018 по 2023 год более 40% комбинаций «патоген-антибиотик» показали рост устойчивости, при том что ранее этот показатель ежегодно увеличивался на 5–15%.

Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть выявленных инфекций оказалась резистентной к лечению. В Африке этот показатель составил около 20%. ВОЗ подчеркнула, что рост антибиотикорезистентности представляет серьезную угрозу для глобального здравоохранения.

