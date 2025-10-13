На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане девочка вернулась из детского сада с жуткими укусами по всему телу

В Дагестане родители дошкольницы показали жуткие синяки на теле дочери после посещения детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».

По информации издания, речь идет об учреждении в селе Новый Чиркей в Кизилюртовском районе. По словам источника канала, никто не смог объяснить семье, где находились воспитатели и нянечки, когда над ребенком так издевался ее одногруппник.

По неподтвержденной информации, педагогические сотрудники, ответственные за пострадавшую, отстранены от работы.

В пресс-службе администрации Кизилюртовского района заявили, что ситуация находится под пристальным контролем. Для расследования инцидента была создана специальная комиссия.

«Будут опрошены все участники событий, педагогический состав, а также родители пострадавшего ребенка. Особое внимание будет уделено соблюдению правил внутреннего распорядка детского сада, работе воспитателей и медицинского персонала», — говорится в сообщении властей.

Ранее в Новороссийске воспитательница обматерила детсадовца и избила за нежелание есть кашу.

