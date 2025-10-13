Мужчина в США вырастил тыкву весом с небольшой автомобиль, пишeт New York Post.

Инженер из штата Нью-Йорк Тони Скотт вырастил гигантскую тыкву, вес которой достиг 876 килограммов — почти столько же, сколько небольшой автомобиль, пишет New York Post.

Скотт ухаживал за своим «оранжевым гигантом» несколько месяцев: ежедневно поливал, подкармливал удобрениями и даже накрывал одеялом на ночь, чтобы поддерживать температуру. Для измерений он использовал рулетку, чтобы отслеживать стремительный рост плода.

«Я никогда не видел, чтобы что-то росло так быстро», — признался мужчина.

Для выращивания подобных гигантов используется особый сорт — Atlantic Giant, рассказал Тони. Эти растения способны поглощать сотни литров воды в день и прибавлять до 20 килограммов за сутки. Чтобы вся сила шла в один плод, садоводы удаляют остальные завязи.

По словам ботаника Нью-Йоркского ботанического сада Алеки Борсук, гигантские тыквы растут не вверх, а вширь из-за силы тяжести, поэтому часто напоминают «огромные блины».

Скотт бережно защищал тыкву от солнца брезентом, а вокруг грядки устанавливал отражающие панели и даже чучело волка — на случай визита любопытных оленей.

Сейчас мужчина возит тыкву по различным выставкам и фестивалям.

Ранее сообщалось, что в США вырастили самый тяжелый персик в мире.