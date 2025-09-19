На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США вырастили самый тяжелый персик в мире

UPI: выращенный в США персик весом 830 граммов установил рекорд Гиннесса
true
true
true
close
WHSV - TV 3

В США вырастили самый тяжелый персик в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Сборщики в Вирджинии заметили необычно крупный плод и сразу предположили, что он может стать рекордсменом. Подозрения подтвердились: эксперты тщательно взвесили и проверили персик, после чего официально признали его самым тяжелым в мире. Вес фрукта составил 830 граммов.

«Мы вовсе не пытались вырастить самый большой персик. Просто так совпало, что в этом году природа подарила нам идеальные условия. Достаточно солнца, достаточно дождя — и вот результат: гигантский персик», — прокомментировал фермер Генри Чилес,

Рекордный фрукт уже стал местной достопримечательностью. Многие жители штата приезжают посмотреть на персик и сделать фото. На ферме говорят, что этот рекорд — приятный бонус к их работе, но для них главное — «радовать людей вкусными фруктами, а не только огромными».

Ранее в Мексике установили рекорд Гиннесса по количеству приготовленных за час тако.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами